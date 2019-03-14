Під Києвом троє грабіжників у масках і з автоматами пограбували ювелірний магазин

Нападники з місця злочину втекли

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня1580

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Ввечері 14 березня в Борисполі Київської області сталося збройне пограбування. Троє невідомих у масках і з автоматами пограбували ювелірний магазин. Після цього нападники втекли з місця злочину. Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Напад стався близько 18:47, а вже о 19:25 правоохоронними органами був введений план «Сирена».

За наявною інформацією, нападники, погрожуючи зброєю, заволоділи ювелірними прикрасами і зникли.

Зараз у Києві та області введено оперативний план «Сирена». Правоохоронці шукають автомобіль Rover сірого, червоного або бордового кольору. Є ймовірність того, що злочинці прямували в бік столиці.

Постраждалих під час події немає.

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