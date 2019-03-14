Під Києвом троє грабіжників у масках і з автоматами пограбували ювелірний магазин
Нападники з місця злочину втекли
Суспільство — Андрій Стець, 14 березня1580
Ввечері 14 березня в Борисполі Київської області сталося збройне пограбування. Троє невідомих у масках і з автоматами пограбували ювелірний магазин. Після цього нападники втекли з місця злочину. Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Напад стався близько 18:47, а вже о 19:25 правоохоронними органами був введений план «Сирена».
За наявною інформацією, нападники, погрожуючи зброєю, заволоділи ювелірними прикрасами і зникли.
Зараз у Києві та області введено оперативний план «Сирена». Правоохоронці шукають автомобіль Rover сірого, червоного або бордового кольору. Є ймовірність того, що злочинці прямували в бік столиці.
Постраждалих під час події немає.
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