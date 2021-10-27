Після реформи місцевого самоврядування тільки лінивий експерт не говорив про те, що районні ради – це незрозуміло що, з мінімальним бюджетом і ще меншими повноваженнями. Орган, який навіть нормальний похід на гору Пікуй оплатити не спроможний, на відміну від Львівської обласної ради.

Тим більшим було здивування від того, з яким завзяттям районні депутати взялися ділити 10 млн грн, виділених «на громади». Сума нібито й не космічна, але пристрасті розгулялися, як в кожній порядній раді.

Утім зараз не про це. Як відомо, справжній креатив не купиш за жодні гроші світу. Що й довела Львівська районна рада, затвердивши символіку Львівського району Львівської області. У пересічної людини поєднання лева і лілії викликає асоціацію з пам’ятником «Вмираючий лев» у швейцарському місті Люцерн. Монумент було споруджено на честь солдатів Швейцарської гвардії, які загинули під час Французької революції. Поки що гіпотетичний зв’язок між швейцарськими гвардійцями і депутатами Львівської райради – це чергова загадка в діяльності нового органу місцевого самоврядування.

Пояснення на фейсбук-сторінці районної ради теж не прояснює ситуацію. А звучить воно так: «зважаючи на важливе значення символіки у процесі національного відродження та задля утвердження місцевого самоврядування, історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції громад, що увійшли до складу Львівського району, висновки постійних комісій районної ради…». Як це диво геральдики може допомогти національному відродженню та місцевому самоврядуванню? Які історичні, культурні, соціально-економічні традиції громад маються на увазі? Суцільні загадки.

Не менше питань виникає і тоді, коли відкриваєш сторінку закупівель Львівської районної ради. Наприклад, чому виготовлення проєктів малого і великого герба Львівського району оцінили саме у 25 тис. грн? І чи не є людина, яка займалася розробкою герба (а це ФОП Мицько Юлія Романівна), тією самою, що балотувалася в депутати Львівської міськради від ВО «Свобода»? Якщо так, то золотого левика на синьому тлі я ще можу якось пояснити, але лілії – яким боком? Пластуни? Бурбони? Дівоча цнота? Незрозуміло. І ніхто ж не пояснює.

Загалом, сторінка закупівель Львівської райради – це також непоганий привід задуматися. Харчування учасників вишкільного табору – 15 тис. грн, живі квіти – 10 тис. грн, проєкт герба – 25 тис. грн, обслуговування офісної техніки – 5400 грн, оцінка майна – 2100 грн, за послуги з реєстрації користувача програми – 2735 грн, страхування майна – 3 672 грн, будматеріали – 15 425 грн, грамоти – 2 тис. грн, банер з логотипом Львівського району – 18 тис. грн, друкована продукція з логотипом Львівського району – 29 900 грн, концерт до Дня Незалежності – 49 990 грн, вітальні листівки – 3600 грн, ремонт комп’ютерів – 20 тис. грн, мило – 128,44 грн, маски – 5 тис. грн, автомобільні перевезення – 10 тис. грн та 5460 грн, веб-хостинг – 945,72 грн, інтернет – 3480 грн, серветки і туалетний папір – 5 тис. грн, дезінфектор – 10 тис. грн, сервіс iFin – 900 грн, офісне приладдя – 49 тис. грн. Це що ж виходить? Перш ніж розподілити 10 млн грн на громади, накупили техніки, мила всякого, квітів, орендували автомобіль, забабахали собі герб і провели концерт, нагодувавши учасників табору? Діяльність інтересна, перефразовуючи класика…

Не будемо заглиблюватися в деталі і виясняти, хто виконував ці, безумовно, важливі замовлення. Переконаний, там усе правильно і лише «свободівцями» не обмежується. Припускаю навіть, що можна зустріти приклади співпраці «палких опозиціонерів-націоналістів» з фірмами «представників зеленого режиму». Дивує інше. Невже ні в кого із цих діячів не виникає внутрішнього спротиву проти відвертої халтури? Навіть якщо вкрай потрібен великий і малий герб Львівського району (гіпотетично), невже не можна було проконсультуватися з кимось? Адже каденції змінюються, а щоразу перемальовувати герби ніхто не буде.

Бо коли районні ради в Україні – це «школа політики» (чи «кузня майбутніх цінних кадрів») – то це дуже поганий симптом. Кадри виростуть, натренуються на районному рівні робити дичину, і що тоді? Похід під прапором Бурбонів на вершину Пікуя?

А якщо серйозно, то є велике питання: чи цікавляться районні очільники політикою взагалі? Вони що, пропустили дискусію про Великий герб України? Не читають новин? Хто ж тоді здійняв хвилю в соцмережах, що проєкт Великого герба не підхожий? Парадокс.