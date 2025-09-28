Внаслідок російського обстрілу у Києві пошкоджені дві дипустанови

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю, 28 вересня, зазнали пошкоджень посольство Польщі та представництво Євросоюзу в Україні, що розташовані у Києві. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський та очільниця представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

За словами Павела Воронського, частина російського боєприпасу пробила дах польського посольства та впала у кухонній зоні. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Речник польського МЗС також розповів, що фахівці вже оцінили збитки завдані дипустанові внаслідок російської атаки – вони є незначними. Посольство Польщі продовжить роботу у звичному режимі.

Крім того, через вибух пошкоджень зазнали автомобілі, що були розташовані на парковці посольства Євросоюзу в Україні. За словами пані посла Катаріни Матернової, ніхто зі співробітників дипустанови не постраждав.

«Ця ніч – ще одне нагадування про те, що Росія навмисно цілиться на мирних жителів і прагне їх терори Це не вдасться. Україна має право жити в мирі та безпеці. ЄС продовжить підтримувати праведні воєнні зусилля України, надавати гуманітарну допомогу та допомагати відбудовувати зруйноване», – наголосила Катаріна Матернова.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на неділю, 28 вересня, росіяни здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 595 безпілотників та 48 ракет різних типів. Під обстріл потрапили Київ, Запоріжжя та Хмельниччина.

Внаслідок атаки у Києві загинули чотири людини, ще 14 – отримали поранення. У Запоріжжі через російський обстріл травмувались 42 людини.