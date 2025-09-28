У Запоріжжі зазнали пошкоджень 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок

В ніч на неділю, 28 вересня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну. Під обстрілом, зокрема, опинилися Київ, Запоріжжя та Хмельниччина. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій.

Відомо, що у Запоріжжі перші вибухи пролунали близько 01:30. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що спершу окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту, пошкодивши автозаправку та її обладнання, а також приватний будинок. Під ранок ворог завдав повторного обстрілу. Загалом зазнали пошкоджень 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок.

Станом на 08:04 було відомо про 21 постраждалого внаслідок російських ударів. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Також російські війська вдарили по Києву та області дронами й ракетами.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко заявили, що уламки БпЛА та руйнування зафіксували у Дарницькому, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах. Під ударом опинилися житлові та нежитлові будівлі.

О 08:33 Ткаченко повідомив, що у Києві підтвердили інформацію про 10 поранених та щонайменше 2 загиблих. Згодом він зазначив, що у Соломʼянському районі деблокували тіло загиблої. За попередніми даними, це 12-річна дівчинка.

Оновлено о 09:25. Кількість загиблих у Києві зросла до 4, на одній з локацій виявили ще одне тіло.

У Фастівському районі на Київщині поранень зазнали 5 працівників одного з підприємств хлібозаводу. В Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Дві жінки 56 та 47 років зазнали гострої реакції на стрес.

У Хмельницькій області вночі також пролунали вибухи після того, як росіяни запустили ракети «Кинджал». Голова ОВА Сергій Тюрін зазначив, що під час атак в області працювала ППО, є збиття ворожих цілей. ​Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

На Одещині внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, там виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 вересня, російські військові атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, під обстріл потрапив магазин мережі АТБ.