Кермувати скутером можна лише з 16 років при наявності прав відповідної категорії

9 жовтня 13-річний підліток потрапив у лікарню внаслідок ДТП. Він керував скутером, який зіткнувся з автомобілем. Аварія трапилася близько 17:00 у с. Арламівська Воля Мостиської громади на Львівщині.

«Водій скутера Mustang, мешканець м. Мостиська 2012 року народження, скоїв зіткнення із автомобілем Dacia Sandero під керуванням мешканця с. Арламівська Воля 1959 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Внаслідок ДТП хлопця госпіталізували у місцеву лікарню з рваною раною та відкритим переломом правої гомілки.

Обставини ДТП встановлять слідчі.

До слова, за українським законодавством, керувати скутером чи мопедом можна з 16 років. Для цього необхідно отримати посвідчення водія відповідної категорії А1.