Водій ВАЗ 2107 на смерть збив дівчину

Уночі на четвер, 2 жовтня, у селі Верхівці Самбірського району на Львівщині 24-річний водій легковика ВАЗ 2107 збив на смерть 17-річну пішохідку та втік. Його вже затримала поліція.

Як повідомили у прокуратурі Львівщини, 24-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці. У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що смертельна аварія сталася близько 2:00 ночі у селі Верхівці Бісковицької громади.

«Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Смертельна ДТП на дорозі в селі Верхівці

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).