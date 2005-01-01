Підозрюваний у хабарі в $500 тис. одеський депутат втік від спецназу НАБУ

Спецназ НАБУ намагався в Києві затримати депутата Одеської облради Олега Бабенка

Депутата Одеської облради Олега Бабенка, якому висунули підозру у спробі дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), вдалося втекти від спецназу, який намагався його затримати. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Insider.

За інформацією джерела, Бабенко втік у Києві від спецназу НАБУ, вистрибнувши у вікно.

Нагадаємо, 12 січня Генеральна прокуратура України і НАБУ повідомили депутату і його спільникові про підозру у спробі дати хабар $500 тис. за зняття арешту з 185 млн грн, які знаходяться на рахунках фірми, що має відношення до депутата. Сам інцидент стався в грудні минулого року.

У ГПУ уточнили, що місцезнаходження підозрюваних не встановлено, і не заперечили, що оголосять їх у державний і міжнародний розшук. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).