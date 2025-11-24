Сергій Гайдай повідомив про мобілізацію до ЗСУ

Колишній начальник Мукачівської РДА та Луганської ОВА 50-річний Сергій Гайдай повідомив про мобілізацію до Збройних сил України. Про це йдеться у його дописі у телеграм-каналі, що опублікований у понеділок, 24 листопада.

«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», – написав Сергій Гайдай.

Водночас Сергій Гайдай не уточнив, де у лавах якої бригади нестиме службу та посаду, на яку мобілізувався.

У чому підозрюють Сергія Гайдая

2 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про гроші, які спрямовували на потреби Сил оборони органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках.

Встановлено, що за підписання договору за свідомо завищеною ціною учасники схеми отримували до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За такою ж схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

У справі фігурують чиновники, підприємці, військовий Нацгвардії та нардеп, а саме:

ексначальник Луганської ОВА, Мукачівської РВА Сергій Гайдай;

народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов;

голова Рубіжанської МВА Андрій Юрченко;

один з командирів бригади Нацгвардії «Рубіж» Василь Мишанський;

власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства Євгенія Сидельникова.

Ввечері 2 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. На цю посаду Гайдай був призначений 16 березня 2024 року. З 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай обіймав посаду начальника Луганської облдержадміністрації.

Протягом 4-5 серпня ВАКС обрав для фігурантів корупційної схеми запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром від 2 до 10 млн грн.

7 серпня стало відомо, що Сергій Гайдай, Євгеній Сидельником та Василь Мишанський вийшли з СІЗО під заставу. Загалом за них сплатили 14 млн грн.