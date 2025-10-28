Зала суду перед першим слуханням справи проти вбивці Сіндзо Абе

Звинувачуваний у вбивстві колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе зізнався у скоєному у перший день судового засідання в цій справі. Тецуя Ямагамі визнав, що стріляв у політика та пояснив скоєне образою на релігійну організацію, повідомило у вівторок, 28 жовтня, Kyodo News.

45-річний Тецуя Ямагамі повністю визнав свою провину у залі окружного суду міста Нара. Раніше йому висунули звинувачення у вбивстві Сіндзо Абе із саморобної вогнепальної зброї, коли той виступав під час передвиборчих перегонів.

Сторона захисту Ямагамі заявила, що стрілець скоїв напад на Абе через образу на релігійну організацію «Церква обʼєднання». За даними адвокатів, мати нападника пожертвувала цій організації 100 млн єн (близько 660 тис. доларів). Після цього ображений Ямагамі буцімто вирішив вбити експрем’єр-міністра, щоб «привернути увагу та критику» до «Церкви обʼєднання». До слова, мати Ямагамі є серед 12 свідків у справі вбивства Абе.

Наразі тривають дискусії, чи суд пом’якшить покарання стрільцю, оскільки його захист стверджує, що його особистість та поведінка були сформовані на тлі релігійного насильства у родині. Прокуратура заявляє, що наслідки злочину були безпрецедентними, а складне виховання підсудного не є причиною для пом’якшення покарання.

Нагадаємо, Ямагамі двічі вистрілив у спину Сіндзо Абе під час його візиту до Нари у липні 2022 року. 67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні, не приходячи до тями.

Сіндзо Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

Оточення Абе з Ліберально-демократичної партії, яку той очолював, було пов’язане із «Церквою обʼєднання». Церкву, відому своїми практиками масштабних зборів грошей, намагалися розпустити після смерті Абе, проте вона оскаржила рішення.