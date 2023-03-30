Підприємець встановив на дитячому майданчику дешеві та неякісні тренажери

На Львівщині приватний підприємець заволодів понад мільйоном гривень під час будівництва дитячого майданчика. У четвер, 30 березня, прес-служба прокуратури повідомила, що підприємцеві вже оголосили про підозру у злочині і зараз він перебуває під вартою, щоправда, прокурори не розголошують ані даних про підозрюваного, ані села, де він облаштував неякісний дитячий майданчик.

За даними слідства, між приватним товариством та однією із сільрад Львівщини було укладено договір на будівництво дитячого та спортивного майданчиків. За умовами договору підприємство повинно було встановити дорогі та якісні тренажери відомої української марки.

«З метою заволодіння бюджетними коштами, фігурант встановив в рази дешевші тренажери, значно гіршої якості та іншого бренду. А в офіційних документах вказав, що під час будівництва було встановлені саме ті тренажери, які було передбачено договором. Та подав їх для оплати замовнику», – повідомила прокуратура.

Таким чином, приватний підприємець заволодів понад 1 млн грн. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід, його тримають під вартою. Слідство триває.