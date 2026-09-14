До бюджету Львівської громади мають повернути понад пів мільйона гривень за користування комунальною землею. Суд зобов’язав ТзОВ «Львів Ріал Естейт» сплатити 535 тисяч гривень за ділянку на вул. Зеленій, 147. Про це у понеділок, 14 вересня, повідомила Львівська міська рада.

За інформацією департаменту природних ресурсів та будівництва ЛМР, йдеться про земельну ділянку площею 0,6053 га. Підприємство фактично користувалося нею майже рік, проте не компенсувало Львівській громаді втрати від використання землі.

Через несплату місто звернулося до суду. Юристи Львівської міської ради довели факт виникнення заборгованості, після чого суд ухвалив рішення про стягнення з підприємства 535 тисяч гривень на користь бюджету громади.

Відшкодування втрат за користування комунальною землею застосовують у ситуаціях, коли підприємство вже фактично використовує ділянку, але ще не має оформленого або зареєстрованого договору оренди. Наприклад, на землі може розташовуватися нерухомість компанії, тоді як земельні права ще перебувають на етапі оформлення. У такому разі громада як власник землі недоотримує кошти, а користувач повинен компенсувати ці втрати.

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Основним видом діяльності ТзОВ «Львів Ріал Естейт» є надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

У Львівській міській раді зазначають, що плата за користування землею залишається одним із вагомих джерел доходів міського бюджету. У 2025 році надходження від орендної плати за землю до бюджету Львівської громади становили 821 млн гривень.