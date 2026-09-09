Йдеться про будівлю площею 326,3 м², яку спорудили з порушенням законодавства

У Львові звільнили земельну ділянку від незаконної СТО на вул. Зеленій, 253А. Про це у середу, 9 вересня, повідомили у юридичному департаменті Львівської міської ради.

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Йдеться про будівлю площею 326,3 м², яку спорудили з порушенням законодавства. Ще з 2008 року споруда на цій ділянці мала статус тимчасової, а земельну ділянку надали без права капітального будівництва. Втім у 2019 році підприємець зареєстрував споруду як об’єкт нерухомого майна – без відома Львівської міської ради, яка є власником земельної ділянки.

У січні 2025 року Верховний Суд остаточно зобовʼязав підприємця Ростислава Баранецького демонтувати самовільну СТО (юридичного департаменту)

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У справі щодо незаконного користування землею на вул. Зеленій, 253А інтереси громади спільно захищали Галицька окружна прокуратура Львова та юридичний департамент Львівської міської ради. У січні 2025 року Верховний Суд остаточно зобовʼязав підприємця Ростислава Баранецького демонтувати самовільну станцію технічного обслуговування та звільнити комунальну ділянку біля авторинку на вул. Зеленій у Львові.