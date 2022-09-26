Росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе, обстріляли промзону Миколаєва, а також наносив удари на Очакову. Уночі російські війська випустили 130 снарядів по чотирьох громадах Дніпропетровщини, а у Запоріжжі зафіксований новий ракетний удар.

ZAXID.NET підсумовує двохсот п’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські війська випустили 130 снарядів по чотирьох громадах на Дніпропетровщини, зокрема Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській. Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.

Ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Сили ППО знищили один дрон, проте два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури. Під обстрілами вранці була і промзона на околиці Миколаєва, також ворог наносив удари по місту Очаків. Постраждалих на щастя немає.

Постійні обстріли продовжуються й на Харківщині. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, влучивши у цивільну інфраструктуру.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 57 200 військових. Також було знищено: