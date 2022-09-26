Підсумки 215 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе, обстріляли промзону Миколаєва, а також наносив удари на Очакову. Уночі російські війська випустили 130 снарядів по чотирьох громадах Дніпропетровщини, а у Запоріжжі зафіксований новий ракетний удар.
ZAXID.NET підсумовує двохсот п’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі російські війська випустили 130 снарядів по чотирьох громадах на Дніпропетровщини, зокрема Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській. Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.
Ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Сили ППО знищили один дрон, проте два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури. Під обстрілами вранці була і промзона на околиці Миколаєва, також ворог наносив удари по місту Очаків. Постраждалих на щастя немає.
Постійні обстріли продовжуються й на Харківщині. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, влучивши у цивільну інфраструктуру.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 26 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 57 200 військових. Також було знищено:
- танків – 2 290 (+16);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 857 (+25);
- артилерійських систем – 1 369 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 330 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 172 (+1);
- літаків – 260 (+1);
- гелікоптерів – 224 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
- крилатих ракет – 241 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 711 (+10);
- спеціальної техніки – 131 (+1).