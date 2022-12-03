Втрати росіяни у війні уже перевищують 90 тисяч вбитих військових та зростають з кожним днем. Генштаб повідомив про успішні атаки у Старобільську, у Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області. Бахмутський напрямок на Донеччині залишається одним із найважчих – там ворог веде активний наступ та застосовує авіацію. Протягом суботи росіяни завдали два ракетні та 10 авіаційних ударів по нашій території.

ZAXID.NET підсумовує 283 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У суботу росіяни завдали два ракетні та 10 авіаційних ударів, а також тричі обстрілювали нашу територію з реактивних систем залпового вогню. Ракетний удар, зокрема, був зафіксований по об’єкту цивільної інфраструктури міста Краматорськ. Загроза ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України доволі велика.

Ворожі війська зосереджують сили на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках Росія продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань. Бахмутський напрямок на Донеччині зараз став найважчим. Там ворог щодоби йде на штурми в районі різних міст: Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів. Лише за минулу добу під Бахмутом зафіксовано 261 ворожий обстріл із різних систем артилерії.

Противник продовжує зазнавати втрат. Вчора унаслідок успішної атаки у місті Старобільськ Луганської області близько 30 росіян було поранено та 14 загинули. У Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області 270 росіян було поранено, інформація щодо загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом суботи завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 90 600 військових. Також було знищено: