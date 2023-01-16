Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах, знищуючи домівки та цивільну інфраструктуру. Вони обстрілювали багатоповерхівки та дитячу лікарню в Херсоні, влучили у багатоповерхівку у Куп'янську на Харківщині, також били по передмістю Запоріжжя.

ZAXID.NET підсумовує 327 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ранок понеділка почався з обстрілів по Херсону: росіяни завдали ударів по багатоповерхівці, інтернату та дитячій лікарні, внаслідок чого загинула одна людина. Херсонщина перебуває під постійними обстрілами. За минулу добу ворог атакував область 90 разів, є троє загиблих.

Ранковий обстріл також був на Харківщині. Російські війська вкотре обстріляли місто Куп’янськ, пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

У ніч на 16 січня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та передмістях. Унаслідок удару є постраждалі, зокрема троє дітей.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 116 080 осіб військових. Також було знищено: