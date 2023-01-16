Підсумки 327 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах, знищуючи домівки та цивільну інфраструктуру. Вони обстрілювали багатоповерхівки та дитячу лікарню в Херсоні, влучили у багатоповерхівку у Куп'янську на Харківщині, також били по передмістю Запоріжжя.
ZAXID.NET підсумовує 327 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Ранок понеділка почався з обстрілів по Херсону: росіяни завдали ударів по багатоповерхівці, інтернату та дитячій лікарні, внаслідок чого загинула одна людина. Херсонщина перебуває під постійними обстрілами. За минулу добу ворог атакував область 90 разів, є троє загиблих.
Ранковий обстріл також був на Харківщині. Російські війська вкотре обстріляли місто Куп’янськ, пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.
У ніч на 16 січня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та передмістях. Унаслідок удару є постраждалі, зокрема троє дітей.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 16 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 116 080 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 118 (+12);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 204 (+21);
- артилерійських систем – 2 099 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 438 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 220 (+1);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);
- крилатих ракет – 749 (+0);
- катерів/кораблів – 17 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 870 (+24);
- спеціальної техніки – 190 (+3).