Українська розвідка інформує, що весна та початок літа стануть вирішальними в російсько-українській війні. Складною залишається ситуація на сході – найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдвіївському напрямках, обстріли тривають вздовж усієї лінії фронту. Водночас ЗСУ щоденно завдають ударів по позиціях ворога, за минулу добу в Україні знищили ще понад 700 окупантів.

ZAXID.NET підсумовує 334 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українська розвідка інформує, що весна та початок літа стануть вирішальними в російсько-українській війні, важкі бої будуть у Донецькій та Луганській областях.

У понеділок росіяни вкотре обстрілювали Херсонську області, у селищі Антонівка загинув мирний житель. Ворог знову завдав ракетного удару по Краматорську, а також обстріляв житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області.

У Адвіївці зафіксовано масований артобстріл, точаться активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара. Обстріли тривають вздовж всієї лінії фронту.

Протягом понеділка росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, 18 авіаційних ударів та 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 121 480 осіб військових. Також було знищено: