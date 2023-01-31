Росіяни вдарили по житловому масиву Бахмута, внаслідок чого загинули двоє людей. Американські аналітики заявляють, щ0 росіяни готуються до наступу та посилюють підрозділи на Донбасі. Однак, за оцінками британської розвідки, прорив окупантів малоймовірний.

ZAXID.NET підсумовує 342 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок по всій Україні тричі лунала повітряна тривога, попри це загроза масованої атаки не справдилась. Вздовж лінії фронту тривають складні бої. Одними з найважчих є Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Російські військові у вівторок завдали удару зі ствольної артилерії по житловому масиву Бахмута, внаслідок чого загинули двоє людей, у тому числі дитина. Ворог бив з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.

На Херсонщині, де щоденно потерпає від атак російських військових, загинув цивільний, підірвавшись на міні. Лише за минулу добу по Херсонській області було нанесено 54 удари.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Росія задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу. Однак, за оцінками британської розвідки, прорив окупантів малоймовірний.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 127 500 осіб військових. Також було знищено: