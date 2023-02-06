На окупованій частині Херсонщини росіяни посилюють фільтраційні заходи, у Новотроїцьке приїхали співробітники ФСБ. Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію іранських безпілотників. До Польщі сьогодні прибув перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України, наразі українські захисники починають навчання.

ZAXID.NET підсумовує 348 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У понеділок росіяни завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, також здійснили 36 ударів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ.

Українська розвідка повідомила, що Росія використала у війні близько 660 іранських дронів-камікадзе Shahed і незабаром отримає нову партію безпілотників. За контрактом Іран має поставити ще близько тисячі одиниць.

Сьогодні до Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України. Від нині українські військові мають почати навчання на танках Leopard. Група українських військових також прибула до Британії для навчання на САУ AS90.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 132 160 осіб військових. Також було знищено: