Росіяни знову вдарили по цивільних об’єктах Очакова. На Дніпропетровщині через ворожі обстріли дев’ять населених пунктів залишились без води. На Авдіївському та Бахмутському напрямках ситуація залишається стабільно важкою.

ZAXID.NET підсумовує 349 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок росіяни вдарили з РСЗВ по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та по Антонівці на Херсонщині, протягом доби окупанти також завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів.

Під прицілом знову була Нікопольщина на Дніпропетровщині, там зокрема пошкодили лінії електропередач, а дев’ять населених пунктів залишились без води.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під обстріли потрапили понад 30 населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

Окупанти вкотре обстріляли з гранатометів і мінометів прикордоння Сумщини. На Авдіївському та Бахмутському напрямках ситуація залишається стабільно важкою.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 133 190 осіб військових. Також було знищено: