Унаслідок ворожих обстрілів по Харківській, Херсонській та Чернігівській областях є жертви серед цивільних. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступі на п’яти напрямках, але ЗСУ тримають оборону. За минулу добу українські захисники знищили ще понад 900 окупантів.

ZAXID.NET підсумовує 350 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Харківщині протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Відомо, що унаслідок поранень загинули двоє людей. Від ранкових атак по іншому району області поранені ще п’ятеро цивільних.

Зранку росіяни тричі обстріляли Миколаївську область. Окупанти вчергове обстріляли Херсон та прилеглі населені пункти, у середмісті унаслідок обстрілу загинув літній чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці.

Російські окупанти обстріляли з авіації Семенівську громаду на Чернігівщині. Там є щонайменше один загиблий та двоє поранених.

Ворог, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 134 100 осіб військових. Також було знищено: