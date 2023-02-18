Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує наступальну операцію на лінії фронту на сході України. Також окупанти завдають ракетних ударів по тилових українських містах. Цього дня прильоти зафіксували в Хмельницькому.

ZAXID.NET підсумовує 360 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці Росія вдруге за тиждень вдарила по Україні ракетами. Силам ППО вдалося знищити дві з чотирьох крилатих ракет «Калібр», випущених із акваторії Чорного моря. Відбулися два прильоти у Хмельницькому. Одна з ракет увлучила у військовий об'єкт. Вибухами пошкоджені три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхівок, постраждали двоє людей.

Російська армія продовжує наступальну операцію на сході України – у Луганській, Донецькій областях та в районі Куп’янська на Харківщині. Протягом доби росіяни обстріляли з артилерії населені пункти Запоріжжя та Херсонщини, зокрема, передмістя Херсона.

Щоб дискредитувати українську армію серед цивільного населення на тимчасово зайнятій Херсонщині, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Уражають медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти, зазначають в Генштабі ЗСУ.

За даними української воєнної розвідки, Білорусь, незважаючи на тиск Росії, намагається утриматися від участі у війні в Україні. У найближчі два-три тижні росіяни не мають сил та засобів для вторгнення з території Білорусі.

Втрати російських окупантів

За даними Генштабу, станом на ранок 18 лютого втрати Росії у війні проти України становлять: