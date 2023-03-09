На Львівщині ворожа ракета поцілила у житлові будинки, відомо про п’ятьох загиблих, а у Херсоні російська ракета влучила у зупинку, є жертви. Росіяни під час чергової масованої атаки випустили по Україні 81 ракету, влучивши у об’єкти критичної інфраструктури у Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Житомирській, Київській, Харківській та Запорізькій областях.

ZAXID.NET підсумовує 379 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія здійснила чергову масовану атаку, випустивши по території України 81 ракету та вісім ударних безпілотників Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 42 ракети, а також чотири безпілотники.

На Львівщині ворожа ракета поцілила у житлові будинки у Золочівському районі, відомо про п’ятьох загиблих. На головному фото статті рятувальники розбирають завали зруйнованих будинків. У Херсоні зафіксували влучання по центральній частині міста. Одна з ракет влучила в зупинку громадського транспорту, загинуло троє людей.

У Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській та Житомирській областях ворожі ракети влучили в енергетичні обʼєкти. На Київщині, Харківщині та на Запоріжжі російські ракети також поцілили у інфраструктурні об’єкти. Унаслідок масованої атаки у кількох областях запровадили графіки відключення світла.

Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами, за попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє поранені. Обстріли також були зафіксовані на Сумщині та у Вінницькій області.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 156 120 осіб військових. Також було знищено: