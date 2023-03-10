Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область, намагаючись прорвати нашу оборону. У Києві попрощалися з Героєм України, командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом, який загинув у боях під Бахмутом, на прощання прийшли тисячі людей. Активіст та перший український політв'язень Микола Шиптур вийшов на волю після 9 років ув'язнення в колонії Сімферополя.

ZAXID.NET підсумовує 380 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії, наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам’янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 156 990 осіб військових. Також було знищено: