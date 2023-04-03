Росіяни вдарили по медзакладу в Херсоні, намагаються взяти під повний контроль Бахмут, а також вели безуспішний наступ у районі Мар’їнки. На Херсонщині ЗСУ знищили пункт боєпостачання росіян, а на Бахмутському напрямку відбили близько 20 ворожих атак.

ZAXID.NET підсумовує 404 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом понеділка росіяни завдали трьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Нові обстріли, зокрема були зафіксовані у Херсоні. Там ворожі війська вдарили по медзакладу. У Херсонській області ЗСУ знищили пункт боєпостачання росіян.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 175 160 осіб військових. Також було знищено: