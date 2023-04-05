Росіяни вдарили по комунальних підприємствах Херсона, вдарили касетними боєприпасами по Донеччині, унаслідок атаки є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 406 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У середу росіяни обстріляли два комунальні підприємства Херсона, а також вдарили по інших населених пунктах області. Російська армія касетними боєприпасами обстріляла Олексієво-Дружківку Донецької області. Дві людини загинули, ще чотири поранені.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 176 240 осіб військових. Також було знищено: