Протягом четверга українські військові відбили понад 20 ворожих атак, найінтенсивніші бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Загалом росіяни продовжують наступ на п’яти напрямках, під прицілом ворога також була Запорізька, Херсонська та Харківська області.

ZAXID.NET підсумовує 407 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ п'ятиповерховий будинок у центрі Оріхова, що у Запорізькій області. Також по місту завдали авіаудару, який пошкодив житловий сектор. Нові обстріли були також зафіксовані на Харківщині та Херсонщині.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом четверга було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 176 630 осіб військових. Також було знищено: