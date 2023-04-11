Росіяни обстріляли церкву в Херсоні, вдарили керованими ракетами по двох містах Запорізької області. Нові атаки також були зафіксовані на Сумщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та на прифронтових територіях.

ZAXID.NET підсумовує 412 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили керованими ракетами по двох містах Запорізької області, обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини. Під прицілом була також Миколаївська область, по якій окупанти били з «Градів».

На Дніпропетровщині зафіксовані обстріли з важкої артилерії по Нікопольському району. Росіяни щоденно обстрілюють Херсон та населені пункти у області, сьогодні під час однієї з атак вони обстріляли Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 179 320 осіб військових. Також було знищено: