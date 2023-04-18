У вівторок росіяни завдали близько 50 ракетних та авіаційних ударів по території України, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва, а також пробував наступати на Авдіївському напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 419 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом вівторка росіяни завдали чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 183 130 осіб військових. Також було знищено: