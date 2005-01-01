Піротехніки знешкодили гранату, який виявили на автостоянці у Львові

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:413000

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Піротехніки знешкодили гранату, який виявили на автостоянці у Львові
фото ДСНС
Граната була у піску

28 грудня на території автостоянки на вул. Зеленій, 252 у Львові виявили предмет, ззовні схожий на вибухонебезпечний. Його знайшли у привезеному піску на відстані 300 м від житлових будинків.

Про небезпечну знахідку повідомили у правоохоронні органи та ДСНС. Фахівці встановили, що це ручна граната Ф-1 часів Другої світової війни. Піротехніки цього ж дня її знешкодили.

Додамо, що за інформацією ДСНС від початку року на Львівщині було виявлено 969 вибухонебезпечних предметів та 300 набоїв до стрілецької зброї. Станом на 29 грудня всі виявлені боєприпаси часів ІІ світової війни знищено.

Надзвичайники нагадують, що у випадку підозрілих знахідок не варто їх торкатися, а відразу викликати спецслужби. Навіть застарілий боєприпас може бути небезпечний і може вибухнути.

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