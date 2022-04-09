За тиждень залізничними вагонами можна буде перевезти додатково близько 140 тисяч посилок

Із суботи, 9 квітня, «Укрпошта» після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею. Поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. Загалом планують ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів. Про це повідомляє ЛОДА.

«Знаково, що саме з нашого обласного центру починають відновлювати такі перевезення, оскільки Львівщина з перших днів повномасштабного вторгнення РФ перетворилася на гуманітарний хаб, куди прямує допомога з різних куточків світу. Ми її збираємо, сортуємо і передаємо тим, хто втратив домівки або вимушений залишатися в епіцентрах бойових дій. Активно комунікуємо з Житомирською, Чернігівською, Київською, Херсонською та іншими ОВА», – написав голова ЛОДА Максим Козицький.

Перевезення залізницею – ще один спосіб доставки відправлень, щоб оптимізувати та посилити логістичну мережу «Укрпошти». Один залізничний вагон може перевезти близько 40 контейнерів, а це орієнтовно 2,4 тис посилок. За тиждень, враховуючи всі маршрути, залізничними вагонами можна буде перевезти додатково близько 140 тисяч посилок. Також у поштових вагонах перевозитимуть гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери.

«Велика подяка Укрзалізниці, що вони відродили цю станцію. Сьогодні це критично важливо, бо можна звідси відправити вантажі, і волонтерські в тому числі, до Києва, до Одеси, до Дніпра, до багатьох міст, куди залізниця доїжджає», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Незважаючи на те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є працююче відділення «Укрпошти». «Укрпошта» буде здійснювати доставку вантажів, які надійдуть залізницею, до пункту доставки магістральними автомобілями.