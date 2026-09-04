Внаслідок атаки у Сочі сталося загоряння в районі нафтобази

У ніч на пʼятницю, 4 вересня. дрони атакували російське місто Сочі. Внаслідок атаки у місті зайнялися пожежі, одна з них – в районі місцевої нафтобази.

Атака на Сочі розпочалася приблизно о 01:00 5 вересня. Внаслідок перших ударів по місту прогриміли вибухи та виникла масштабна детонація. За даними Exilenova+, вибухнути внаслідок атаки могла російська система ППО С-400. На відео, поширених у мережі, видно вторинну детонацію та сильне задимлення.

Згодом місцеві мешканці поширили відео, на яких видно загоряння в районі нафтобази в курортному районі Сочі Адлер. Там розташоване підприємство російської компанії «Лукойл».

На кадрах видно масштабне загоряння в районі нафтобази. Крім того, відео фіксують щонайменше два влучання по території Сочі.

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Зазначається, що один з уламків БпЛА впав на місцеву АЗС. там зайнялася пожежа.

Нагадаємо, 24 липня у Сочі також лунали вибухи на нафтобазі «Лукойл». Внаслідок атаки там зайнялася пожежа. Зазначимо, російська нафтобаза є стратегічним об’єктом, адже забезпечує паливом потреби регіону.

До слова, 3 вересня морські дрони атакували порт у Сочі. Внаслідок атаки Сили оборони уразили російське судно забезпечення Росії Nefrit.