Дим над морським портом в Сочі, 3 вересня 2026 рік

У четвер, 3 вересня, морський порт у місті Сочі Краснодарського краю РФ зазнав атаки. Ймовірно, удару завдали за допомогою українських безекіпажних катерів, повідомили моніторингові телеграм-канали.

Очевидці оприлюднили відео, на яких видно густий чорний дим, що здіймається над портом. Губернатор Краснодарського краю РФ та мер Сочі про цю атаку не повідомляли.

OSINT-аналітик телеграм-каналу Astra зафіксував два осередки диму в районі морського порту. Згідно з супутниковими знімками 2024 року, у цій частині порту був пришвартований військовий корабель.

Колаж телеграм-каналу Astra

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Телеграм-канал Exilenova+ вважає, що ймовірною ціллю атаки БЕКів на морський порт було судно постачання, призначене для забезпечення морських нафтогазових операцій. Згідно з відкритими даними, судно NEFRIT працювало в районі Новоросійська та Чорного моря.

Також поряд з місцем одного з вибухів розташована позиція російського комплексу ППО «Панцирь», який потрапив на фото.

Також вибухи фіксували в Підмосков’ї. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що дрони атакували житлові будинки у Кубинці та Павловському Посаді.

Крім того, у Богородському окрузі внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа на території заводу в селі Велике Буньково. Про який саме завод йдеться, російський губернатор не уточнив.

У Міноборони РФ заявили, що за минулу добу російські засоби протиповітряної оборони нібито збили 416 українських БпЛА. Атаки фіксували над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Тверською, Смоленською, Курською, Орловською, Тульською, Воронезькою, Липецькою, Тамбовською, Ростовською, Волгоградською та Пензенською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та Чорним морем.

На момент публікації новини українська сторона атаку на РФ не коментувала.