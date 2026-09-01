Пожежа у порту Усть-Луга 1 вересня

У ніч на вівторок, 1 вересня, безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У межах спільної deepstrike-операції спецпризначенців розвідки та Сил оборони України було уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На заводі спалахнула масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 вересня безпілотники атакували порт Усть-Луга. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок атаки БпЛА зафіксовані пошкодження в портовій зоні Усть-Луга, сталося займання.

ПАТ «Новатек» є найбільшим виробником скрапленого природного газу в Росії. Компанія перебуває під санкціями ЄС і США з 2014 року. Її комплекс в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат на легку та важку нафту, авіапаливо, судновий мазут і газойль, які експортуються морем.

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Підприємство має три переробні установки загальною потужністю 9 млн тонн на рік. За даними «Новатека», у першому півріччі 2026 року комплекс переробив 3,8 млн тонн газового конденсату.

Продукцію «Новатек-Усть-Луга» використовує російська армія, тому підприємство неодноразово ставало ціллю атак безпілотників. Востаннє комплекс атакували 14 серпня.