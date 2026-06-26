26 червня Україна повернула з полону 160 захисників

З російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко у своєму телеграм-каналі.

Захисник пробув у російському полоні чотири роки. Родом він із селі Лівинці Дністровського району.

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Додамо, що у п’ятницю, 26 червня, Україна повернула з російського полону ще 160 своїх захисників. Це вже третій етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000», про який Україна та РФ домовились у травні.

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Усі звільнені захисники були в полоні ще з 2022 року. Серед них – військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів. Найстаршому з повернутих захисників – 66 років, наймолодшому – 26 років.