Ще минулого тижня у ліцеї «Оріяна» провели дезінфекційні заходи

Після ротавірусної інфекції в учнів львівського ліцею «Оріяна» у школах міста проведуть санітарно-епідеміологічні заходи. Про це у четвер, 13 листопада, під час брифінгу повідомив керівник департаменту освіти на культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Загалом ротавірус підхопили 25 людей. Йдеться про 17 учнів ліцею «Оріяна», що на Сихові, одну вчительку, інші – це контакті особи. В інфікованих лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію. Вона не пов'язана з харчуванням і якістю продуктів. Це хвороба брудних рук. Діти поступово одужують, виписуються з лікарні, подальшого поширення інфекції – немає. Ще минулого тижня у ліцеї «Оріяна» провели дезінфекційні заходи.

«Ми в добрій і тісній комунікації з усіма керівниками шкіл, де додатково ми проведемо санітарно-епідеміологічні заходи. Хочемо продезінфікувати всі харчові блоки й подивитися, як зберігаються продукти, проконтролювати якість харчування і питного режиму у школі. Загалом санітарний стан», – розповів керівник департаменту освіти на культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Ротавірусна інфекція є однією з найбільш поширених причин гострої діареї у дітей, особливо молодшого віку. Щоб уникнути інфікування, потрібно дотримуватись правил гігієни.

«Інкубаційний період триває від одного до трьох діб, а саме захворювання – десь до 10 днів. Найбільш заразна людина впродовж перших п’яти днів захворювання. Основними заходами профілактики є дотримання правил особистої гігієни, дезінфекційних заходів, гігієна рук. Хвороба починається як будь-яка кишкова інфекція: це температура, діарея, зневоднення. Найбільшим ускладненням є зневоднення, тому треба якнайшвидше звернутися по медичну допомогу», – наголосила лікарка-епідеміологиня КНП «Центр здоров’я і медичної статистики Львова» Олена Баворовська.

Епідеміологиня зазначила, що проти ротавірусної інфекції є вакцина. Перша доза рекомендується дітям в шість тижнів життя, а друга – в десять тижнів. Отримати ці щеплення можна до 24 тижнів життя. Хоч вакцинація і не захищає на 100% від інфекції, але запобігає ускладненню і полегшує перебіг захворювання.

Нагадаємо, що з 5 листопада до Львівської обласної інфекційної лікарні зі симптомами отруєнням потрапили двоє школярів львівського ліцею «Оріяна», згодом кількість госпіталізованих збільшувалася. Причиною гострої кишкової інфекції став ротавірус.