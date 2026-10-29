ЛМКП «Львіводоканал» розірвав угоди через місяць після журналістського розслідування

Комунальне підприємство «Львіводоканал» розірвало дві діючі угоди з харківською компанією «Інтехінжиніринг», яку пов’язують з російським слідом. Ще одну угоду, яка добігла кінця, відмовилися продовжувати. Про це у четвер, 29 жовтня, повідомило NGL.media.

Журналісти NGL.media з’ясували, що угоди, які ЛМКП «Львіводоканал» уклав з ПП «Інтехінжиніринг» на розробку проєкту реконструкції львівських очисних споруд, розірвали через місяць після журналістського розслідування. Наступного дня після виходу матеріалу, 1 жовтня 2026 року, пресслужба «Львіводоканалу» повідомила на фейсбук-сторінці про звернення до СБУ через оприлюднені факти. Натомість у СБУ журналістам відмовилися розголошувати результати перевірки.

«В день публікації розслідування NGL.media, 30 вересня 2026 року, завершився термін першого договору з ПП “Інтехінжиніринг”, укладеного в травні 2025 року. Відповідно, цей договір уже продовжували», – вказано у матеріалі NGL.media.

Ще дві угоди, які уклали в жовтні 2025 року, «Львівводоканал» розірвав в односторонньому порядку з 30 жовтня 2026 року. Про це йдеться у двох листах, які надала Львівська міська рада журналістам антикорупційного сайту. Проте директор підприємства Дмитро Ванькович конкретної причини розірвання угоди в листах не зазначив, а лише послався на пункт договору, що дозволяє замовникові будь-коли відмовитися від угоди, оплативши вже виконану роботу.

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Надалі ПП «Інтехінжиніринг» має передати «Львівводоканалу» результати робіт і документи, що їх підтверджують. Оплат за договорами компанія поки не отримувала.

Нагадаємо, у 2025 році «Львіводоканал» замовив три підряди на проєктування реконструкції очисних споруд. Підряд вартістю 8,2 млн грн отримала харківська компанія «Інтехінжиніринг». Її власником є 70-річний Михайло Тіц, який протягом багатьох років також був засновником компаній у Росії.