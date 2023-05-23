Раніше Джин Керолл відсудила в Трампа п'ять мільйонів доларів у Мангеттенському суді

Журналістка та письменниця Елізабет Джин Керолл подала новий позов до суду проти колишнього президента США Дональда Трампа, якого раніше звинуватили в зґвалтуванні жінки. Письменниця подала позов за зневажливі слова екс-президента щодо неї після вироку суду, повідомило у вівторок, 23 травня, Associated Press.

За даними видання, Керолл хоче відсудити в скандального екс-президента ще 10 млн доларів за те, що він образив її після вироку суду щодо сексуального насильства над нею. За словами Керолл, Дональд Трамп нібито заявив, що вона занадто потворна, щоб він зґвалтував її. Крім того, Трамп заявляв, що Елізабет Джин Керолл зводить наклеп на нього.

«Ця поведінка підтверджує присудження дуже значного штрафу на користь Керролл, щоб покарати Трампа, утримати його від подальшої наклепу та утримати інших від того ж», – повідомили виданню в Мангеттенському суді, де винесли вирок Трампу.

Нагадаємо, 9 травня Дональда Трампа визнали винним у справі про спробу зґвалтування письменниці Джин Керрол. Трампа зобов'язали виплатити компенсацію у два мільйони доларів постраждалій Джин Керрол. Крім того, колишній президент може виплатити ще 3 млн за те, що припустив, що постраждала письменниця могла вигадати зґвалтування, щоб збільшити продажі своєї книги.