Радник прем'єр-міністра Канади з питань зовнішньої та оборонної політики Девід Моррісон запевнив, що питання підтримки України буде включено до порядку денного саміту G7 і Канада максимально буде сприяти цьому. Про це передає прес-служба Офісу президента.

Під час онлайн-переговорів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів Моррісону про нещодавнє загострення безпекової ситуації на Донбасі, а також про загрози, пов'язані зі скупченням російських військ вздовж українського кордону. Він висловив подяку за потужну дипломатичну підтримку Канади, яка в поєднанні з зусиллями інших партнерів допомогла припинити небезпечну військову ескалацію навколо України.

Заступник керівника Офісу президента відзначив важливість телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка відбулася на початку квітня.

Заступник керівника Офісу Глави держави розповів про продовження реформ, спрямованих на наближення України до стандартів НАТО у різних сферах. Він відзначив важливу практичну допомогу в цьому з боку Канади, яка приймала конференцію з питань реформ в Україні у Торонто в липні 2019 року.

Девід Моррісон запевнив, що питання підтримки України буде обов'язково включене до порядку денного майбутнього саміту G7 у Великій Британії.

Під час онлайн-зустрічі були обговорені модальності участі канадської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року, а також практичні аспекти її майбутньої діяльності.

Крім того, співрозмовники обмінялися інформацією щодо ситуації з пандемією коронавірусу у двох країнах та обговорили можливості для постачання у майбутньому в Україну додаткових обсягів вакцин.