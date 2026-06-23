Один із полонених у січні 2025 року північнокорейців

Південна Корея заявила про готовність прийняти усіх північнокорейських солдатів, які брали участь у війні проти України та потрапили у полон ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні 23 червня міністерства закордонних справ Південної Кореї, яке цитує агентство Reuters.

Міністерство анонсувало переговори між очільниками МЗС України та Південної Кореї щодо передачі полонених північнокорейців. Вони відбудуться 30 червня в Сеулі.

У пресслужбі південнокорейського МЗС наголосили, що виступають проти будь-якої репатріації полонених з КНДР до Росії або Північної Кореї всупереч їхньої волі.

Зазначимо, конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію та визнає всіх жителів півострова, включно з північнокорейцями, своїми громадянами.

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Нагадаємо, 11 січня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох північнокорейських військовослужбовців на Курщині. Їх доставили до Києва й наразі утримують в належних умовах.

Тоді президент розповів, що обмінювати будуть тільки тих північних корейців, які захочуть повернутися до КНДР. Ті, хто не готовий повертатися до тоталітарної країни, отримають можливість поширювати правду про російсько-українську війну корейською мовою.

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Додамо, під час січневого допиту полонених один із них висловив бажання повернутися до КНДР, а другий заявив, що хоче жити в Україні. Втім, вже в листопаді AFP та Yonhap повідомили, що вони просять відправити їх до Південної Кореї та намагалися заподіяти собі шкоду.