Запуск нової ракети КНДР 24 січня

У середу, 24 січня, Північна Корея провела випробування нового стратегічного озброєння. Йдеться про стратегічну крилату ракету нового типу Pulhwasal-3-31, повідомило Головне ракетне управління КНДР, передає південнокорейське агентство Yonhap.

«Головне ракетне управління Північної Кореї заявило, що випробування є “процесом постійного оновлення системи озброєння та регулярною та обов’язковою діяльністю агентства та його афілійованих оборонних наукових інститутів”», – повідомило агентство.

Скільки саме пролетіла ракета та які в неї характеристики, достеменно невідомо. КНДР у звіті про випробування не вказала жодних характеристик озброєння.

У головному ракетному управлінні КНДР заявили, що випробування нібито не вплинуло на безпеку сусідніх країн та не пов’язане з поточною регіональною ситуацією.

Зазначається, що запуск ракети такого типу не є порушенням з боку Північної Кореї відповідно до резолюцій ООН, які забороняють країні застосовувати балістичні ракети. Водночас випробування нового озброєння може становити серйозну небезпеку через ризик встановлення на Pulhwasal-3-31 ядерних боєголовок. Причиною таких побоювань є ідентичний номер, як у ядерної боєголовки Hwasan-31, яку минулого року представила КНДР.

«Дистанція польоту крилатих ракет Північної Кореї, випущених минулого дня, була меншою порівняно з попередніми запусками. Ми виявили та відстежили крилату ракету, запущену Північною Кореєю, у режимі реального часу. Вона зникла на фінальній стадії, і потрібен подальший аналіз, щоб визначити обставини цього», – повідомив речник Об’єднаного комітету Генштабу Південної Кореї Лі Сон Чжун.

Імовірно, цифра «31» означає потужність тактичної ядерної зброї. Pulhwasal з корейської перекладається як «вогняна стріла».Наразі жодної детальної інформації про озброєння немає.