Північна Македонія підписала декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
Північна Македонія також підтримує Україну у боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності
У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомили у Офісі президента у середу, 28 лютого.
Відповідно до документу, Північна Македонія підтримує євроатлантичні прагнення України та запрошує нашу державу до НАТО, «коли будуть відповідні умови».
Сторони також підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.
Також Спільна декларація підтверджує намір Північної Македонії продовжувати надавати Україні всебічне сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. Зокрема, у документі президент України та голова уряду Північної Македонії засудили злочини Росії проти українців та інфраструктури України. Сторони наголошують на необхідності негайного та повного виведення російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
«Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії», – йдеться у повідомленні.
Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.