олодимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія підписали Спільну декларацію

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомили у Офісі президента у середу, 28 лютого.

Відповідно до документу, Північна Македонія підтримує євроатлантичні прагнення України та запрошує нашу державу до НАТО, «коли будуть відповідні умови».

Сторони також підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Також Спільна декларація підтверджує намір Північної Македонії продовжувати надавати Україні всебічне сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. Зокрема, у документі президент України та голова уряду Північної Македонії засудили злочини Росії проти українців та інфраструктури України. Сторони наголошують на необхідності негайного та повного виведення російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

«Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії», – йдеться у повідомленні.

Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.