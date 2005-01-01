Племінниця міністра юстиції купила дві елітні квартири у Києві та новий Lexus

У Божени Клічук є дві нових квартири, а її дядько-міністр не має власного житла

За час перебування на посаді міністра юстиції Павла Петренка його племінниця Божена Клічук стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську й автомобіля Lexus NX200. Про це йдеться в сюжеті програми розслідувань «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Повідомляється, що у 2015-2016 роках Клічук придбала нерухомості на близько 7 млн грн (за нинішньою ринковою ціною). Дві квартири дівчина купила у 2015 році, але власних доходів на такі придбання у неї не було. На той час вона була студенткою і працювала молодшим економістом та помічником бухгалтера.

Йдеться про двокімнатні апартаменти 85 м2 у київському ЖК «Панорама» на Євгена Коновальця, 44А, за близько 3,5 млн грн, а також двокімнатну квартиру на 65 м2 в будинку на вулиці Євгена Коновальця, 36-В, орієнтовною вартістю у 2.5 млн грн.

При цьому дівчина мешкає в третій квартирі, маминій, – на бульварі Шевченка.

У вересні 2016-го, студентка також придбала новий автомобіль Lexus NX200, який в автосалоні коштує більше від мільйона гривень, зазначають журналісти.

В сюжеті також йдеться про те, що матір Клічук – Оксана Петренко, яка раніше працювала на бізнес свого брата, наразі викладає в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича, а батько – лікар. Тож офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили би придбати дівчині нерухомості й автомобіля.

Мати Божени заявила, що майно доньці дісталося в спадок від дідуся, а також озвучила версію про подарунок бабусі та допомогу від дядька-підприємця за батьковою лінією – Романа Клічука.

Роман Клічук в коментарі програмі повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням та подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість та авто.

За словами самої племінниці Петренка, їй допомагала вся родина.

Міністр юстиції спростував свою участь у придбаннях Клічук, але підтвердив, що у травні мав спільний відпочинок з нею у Туреччині і сплатив за нього.

В декларації міністра вказано, що він не має власного житла, володіє 11-річним Volkswagen Golf, але користується орендованою Toyota.