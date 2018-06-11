Екс-начальник львівської юстиції оголосив про початок збору підписів за відставку міністра

Ярослав Жукровський та Павло Петренко (справа)

Колишній начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський оголосив про початок збору підписів за відставку міністра юстиції України Павла Петренка. Про це у понеділок, 11 червня, Ярослав Жукровський заявив під час прес-конференції у львівському прес-клубі.

Ярослав Жукровський назвав кілька причин, через які, на його думку, Павла Петренка потрібно звільнити. Це, зокрема, невдала, як вважає Ярослав Жукровський, кадрова політика Мін'юсту, неефективна система виконання судових рішень, пропозиція Петренка створити в структурі Мін’юсту слідчі підрозділи для розслідування злочинів у пенітенціарних установах, яку Конституційний Суд України визнав неконституційною.

Відтак Ярослав Жукровський заявив, що починає збір підписів за відставку міністра юстиції. «Думаю, ми наступного тижня розпочнемо цю процедуру. У мене достатньо прихильників, щоби зібрати певну кількість», – цитує Жукровського «Щоденний Львів».

Сам міністр юстиції 11 червня також перебував у Львові з робочим візитом. Саме тоді, коли у прес-клубі відбувалась прес-конференція Ярослава Жукровського, Павло Петренко відкривав правовий клуб Pravokator на вул. Костомарова. Під час брифінгу із нагоди відкриття клубу невідомий чоловік із залу запитав у міністра, чому він звільнив з посади начальника управління юстиції Львівщини «відповідальну і порядну людину» Ярослава Жукровського.

«Ця людина була звільнена за невиконання своїх посадових обов’язків на посаді начальника обласного управління юстиції. Цей процес тривав увесь минулий рік. Я як міністр юстиції намагався допомогти йому налагодити нормальну роботу. Він, на жаль, не впорався з цим завданням, люди почали звідти звільнятись, почались переслідування з його боку звичайних працівників. Через це дисциплінарна комісія Міністерства юстиції, яка є незалежним органом, притягнула цю людину до дисциплінарної відповідальності включно зі звільненням», – відповів Павло Петренко.

Пізніше ІА ZIK повідомила, що Павло Петренко відмовився коментувати заяви Ярослава Жукровського та назвав їх «ітеричними», а також побажав йому «успіху в інших царинах» та порадив займатися «підвищенням своїх професійних здібностей та людських якостей».

Нагадаємо, Ярослава Жукровського звільнили з посади начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області на початку січня цього року. Він оскаржив своє звільнення в суді, однак 7 травня Львівський окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову. Як повідомив Ярослав Жукровський ZAXID.NET, саме 11 червня він подав апеляцію до Львівського апеляційного адміністративного суду, щоб оскаржити це рішення суду.