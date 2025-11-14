Язичницьке городище і культовий центр Пліснеськ мали сім ліній оборони

Археологи закінчили дослідження на давньому городищі білих хорватів Пліснеськ на Львівщині. Науковці досліджували пʼяту лінію оборони городища ІХ-Х ст., де знайшли різночасові обʼєкти військового призначення та житлової забудови. Про знахідки археологів ZAXID.NET розповіла заступниця директора Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Оксана Якубовська.

Цьогорічні роботи у цій частині давнього міста продовжили дослідження 2023 року. Загальна площа розкопу – 36 м2. Археологи під керівництвом Олександра Дідика відкрили чотири різночасові обʼєкти. Найдавнішими є сліди укріплень ІХ ст. у вигляді загорожі, від яких залишились стовпові ямки, а також рештки дворівневої деревʼяної стіни першої половини Х ст.

«На цій лінії оборони ми окремо фіксуємо фортифікації IX і X ст., їхню перебудову. Її також досліджували у 2023 році, коли знаходили багато слідів обгорілого дерева. Це свідчить, що місто горіло в X ст», – пояснює Оксана Якубовська.

Позаду пʼятої лінії оборони археологи натрапили на наземну каркасну споруду, яку використовували для військових і оборонних цілей. Вона датується першою половиною Х ст., цього року відкрили її площу приблизно 12 м2. Науковці датують її за віднайденими на долівці матеріалами – фрагментами керамічного посуду.

Крем'яне вістря стріли (ранньозалізний вік, кін. ІІ-І тис. до н.е.)

У залишках цих споруд археологи знайшли обгорілі елементи деревʼяних конструкцій та їхні відбитки у глиняній вимазці, відбитки стебел рослин та листя.

Ще одним знайденим обʼєктом є наземне житло ХІІ-ХІІІ ст. Площа споруди становить приблизно 12 м2.

Купольна піч наземного житла ХІІ-ХІІІ ст. Ймовірно, воно мало кілька власників або було на місці ранішого заглибленого житла

Серед інших знахідок – фрагменти лез ножів Х ст., точильних брусків того ж часу, горщиків, мисок Х і ХІІ-ХІІІ ст, орнаментовані багаторядовим рифленим лінійним або хвилястим орнаментом і покриті ангобом (рідкою фарбованою глиною). Окремі горщики мали орнамент, який поєднував обидва ці мотиви.

Фрагмент дитячого скляного крученого браслета (ХІІ-ХІІІ ст.)

Нагадаємо, у серпні науковці дослідили ділянку між четвертою і пʼятою лінією оборони Пліснеська. Там теж виявили обʼєкт військового призначення та гончарну майстерню X століття.

Пліснеськ – давньослов’янське поселення площею у 250 га з великим язичницьким культовим центром і 7 рядами оборонних валів та зовнішньою лінією захисту. Від VII ст. там жили слов’янські племена карпатських хорватів, яких у 993 році завоював князь Володимир Великий. Місто відродилося у складі Русі, аж доки його не спалили монголи у XIII столітті. Як древнє місто Пліснеськ виглядало в час свого розквіту в X ст., можна переглянути за допомогою 3D-реконструкції. А одяг давніх мешканців Пліснеська відтворили на основі знахідок.

Усі фото ZAXID.NET надали в Історико-культурному заповіднику «Давній Пліснеськ»