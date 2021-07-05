Потерпілий перетинав на велосипеді проїзну частину дороги

Водій у стані наркотичного сп’яніння наїхав на велосипедиста між Тисменицею та Івано-Франківськом. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Подія сталась 5 липня о другій годині ночі на вулиці Тисменицькій.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi A4 - 29-річний місцевий мешканець, рухаючись автодорогою Н-18 «Івано-Франківськ-Тернопіль», здійснив наїзд на велосипедиста», — йдеться у повідомленні Національної поліції Івано-Франківської області.

Також відомо, що потерпілий перетинав на велосипеді проїзну частину дороги. У результаті аварії 40-річний франківець помер на місці події.

Водія в медичному закладі перевірено на стан сп’яніння. За висновком лікаря він перебував у наркотичному сп’янінні.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.