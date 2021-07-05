Система датчиків у майбутнього Volvo XC90

Електричний позашляховик Volvo XC90, який побачить світ у 2022 році, буде оснащений датчиками LiDAR, автономним комп’ютером для керування та новітнім програмним забезпеченням для автономного водіння. Але ця функція буде активована лише в тих країнах, де її дозволять. Цим Volvo Cars прагне зменшити кількість смертей та аварій на дорогах.

Цей комплекс технічних засобів буде у Volvo XC90 вже у стандартній комплектації, тож компанія Volvo Cars зможе постійно вдосконалювати функції безпеки віддалено, оновлюючи прошивку авто. Адже дана технологія з часом вдосконалюватиметься, буде більш функціональною. В той час як попередні покоління технологій покладались на попередження водія про потенційні загрози, ця технологія безпеки з часом все частіше втручатиметься за можливої ДТП.



Окрім низки датчиків та комп’ютера зі штучним інтелектом, майбутня флагманська модель Volvo також буде оснащена резервними системами для ключових функцій: керування та гальмування. Вони підготують апаратне обладнання до безпечного автономного водіння.

Ці резервні системи, разом із LiDAR, обчислювальними ресурсами та програмним забезпеченням, зроблять можливими роботу системи Highway Pilot. Функцію автономного водіння для використання на автомагістралях та опціональну систему Highway Pilot активують після перевірки безпечності та законності для окремих країн.