Хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні

У Луцьку в понеділок, 5 липня, близько 16 години сталась ДТП на проспекті Соборності. Автомобілі BMW та Volkswagen зіткнулись навпроти торгового центру «Там Там». Внаслідок аварії постраждав дев'ятирічний хлопчик, його у свідомості госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Як розповіли очевидці аварії ІА Волинські Новини, водій BMW на єврономерах рухався у сторону «Там Таму» з моста, у той час як водій Volkswagen повертав до торгового центру. BMW на великій швидкості врізався у Volkswagen.

У результаті аварії постраждали водій Volkswagen та його син. Як повідомили медики «швидкої», хлопчика у свідомості госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Його супроводжує батько.

За інформацією прес-служби поліції Волині, наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Через аварію рух проспектом Соборності ускладнений.