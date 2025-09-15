Водій автомобіля Peugeot 5008, 36-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху

У неділю, 14 вересня, на автодорозі Львів - Самбір - Ужгород, поблизу села Лапаївка Львівського району, сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів травмовані чотири людини, серед яких семирічна дівчинка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot 5008, 36-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot 3008 під керуванням 40-річного жителя Львова. Після цього Peugeot 5008 з’їхав у кювет та перекинувся.

Усі фото поліції

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажирки Peugeot 3008, львів’янки віком 7 і 36 років, отримали тілесні ушкодження їх доставили до медичних закладів. Встановлено, що водій Peugeot 5008 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.