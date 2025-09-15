Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся

У неділю, 14 вересня, на автодорозі Тернопіль - Броди, поблизу села Суховоля Золочівського району, сталася смертельна ДТП. Винуватця, водія кросовера, затримали. Про це повідомили у поліції Львівської обасті

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Citroen C-Crosser, 41-річний житель Тернопільської області, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автомобіля, 40-річний мешканець Тернопільської області, загинув на місці події. Ще один пасажир, 29-річний житель Тернопільщини, отримав тілесні ушкодження.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Водія кросовера затримали, поліцейські встановлюють усі обставини події.