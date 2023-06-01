Магазин Техніки МТА

Історія компанії МТА розпочалася у червні 2001 року, коли подружжя Олександра та Оксани Філіпових вирішило заснувати власну невеличку справу у Чернівцях. Відеокасети, CD диски, перші мобільні телефони: асортимент магазину відповідав «стилю» початку двохтисячних. Пристрасть подружжя до технологій зародилася ще в ті часи та швидко масштабувалася у дедалі амбітніший та цікавіший проєкт.

Тоді засновники навіть не уявляли, наскільки все зміниться за 22 роки. А локальна «МУЛЬТИМЕДІА», зрештою, переросте в потужну групу компаній МТА.

Про ідею та цінності, досягнення і падіння, а також про те, як вдалося закохати клієнтів у свій бренд та розвивати мережу в Україні, розповіла співзасновниця та директорка МТА Оксана Філіпова.

Співзасновниця та директорка МТА Оксана Філіпова

«My technology area, my trust area»

Як розповіла Оксана Філіпова, для їхньої сім’ї це не просто красива фраза і не просто черговий рекламний слоган.

«Для нас Технології та Довіра завжди будуть словами з великої літери», – підкреслює підприємиця.

Вона додає, що від моменту заснування і досі МТА не просто продає техніку, а створює справжні цінності для клієнтів. І робить це чесно, з віддачею.

Задум – спростити й покращити життя людей – вдалося реалізувати, згенерувавши в МТА високоякісний сервіс, який базується на чотирьох надійних «китах». Серед них Оксана виділяє вигоду, простоту, надійність та комфорт.

Вигода

Щоб запропонувати найкращу ціну, у МТА впровадили автоматизовану систему ціноутворення. Вона динамічно реагує на коливання ринкових умов.

На оффлайн-полицях товари змінюють цінники дещо повільніше, тому ціна на сайті і в магазині може відрізнятися. Але в МТА завжди можна купити необхідний товар за вигідною вартістю. До того ж компанія пропонує кешбек-сервіс.

Простота

Представленість товарів дозволяє купити все необхідне й отримати однією посилкою або забрати в магазині. Актуальний асортимент зараз – 300 000 позицій, проте він розширюється новими категоріями, брендами, товарами.

Для компанії просто – це коли:

магазини й сервісні центри мережі працюють без вихідних та перерви на обід;

графіки менеджерів і продавців сплановані таким чином, щоб не створювати черг та не змушувати чекати;

колл-центр працює з 9 до 21 так само без вихідних і перерв;

на лінії одразу відповідає людина та немає черги до оператора;

в нестандартній ситуації, менеджери мають право ухвалити рішення самостійно, без тривалого погодження;

є прозоре й чітке розуміння термінів доставки, це також автоматизовано;

клієнти отримують інформаційні повідомлення щодо статусу свого замовлення, тому спокійно очікують доставку.

В МТА кожен покупець може бути впевнений у тому, що купує якісну продукцію

Надійність

Компанія працює з перевіреними постачальниками та офіційними брендами. Тому в МТА кожен покупець може бути впевнений у тому, що купує якісне та отримує гарантію від компанії на всі товари (навіть на аксесуари, чохли й захисні плівки).

Комфорт

Концептуальний дизайн, функціонал кожного магазину, сервіс, ековідповідальність – класика комфортної атмосфери.

«А ще в нас найпривітніші менеджери колл-центру, продавці та сервіс-менеджери. З ними можна поговорити не тільки по справі, а й, загалом, про життя. Ми щиро посміхаємося і жартуємо. Вміємо промовчати, коли це необхідно, прискорюватися, знаходити нестандартні рішення, бігти додому до клієнта, щоб терміново підключати і налаштовувати цифрові подарунки для іменинників», – з усмішкою розповідає Оксана Філіпова.

Відповідальність бізнесу під час війни

З початком ворожого вторгнення в Україну, а особливо після сумнозвісного 24 лютого 2022 року соціальна позиція бренду не залишала місця для компромісів. Робити свою роботу на відмінно стало недостатньо.

Застосувавши власну галузеву експертизу, МТА налаштувала систематичну допомогу країні:

у форматі донатів на авто, лафети, одяг, військову оптику для ЗСУ;

у закритті цільових запитів від військових та волонтерів;

в постачанні необхідної на фронті техніки, квадрокоптерів, зарядних станцій, ретрансляторів, систем Starlink та іншого;

у вигляді надання IT-послуг та кіберпідтримки державних установ.

«Тривалий час ми не дуже якось переймалися тим, щоб отримувати підтвердження своєї допомоги, напевно даремно. Пізніше я усвідомила, що це історія та ми не маємо права відмовлятися від нагород та відзнак, а з великою вдячністю – приймати їх та радіти, що маємо можливість допомагати ще та ще. Завдяки зусиллям всієї компанії, ми разом наближаємо перемогу! Я знаю, що Україна у нас в серці та щиро вдячна вам всім!», – підкреслює Оксана Філіпова.

З 24 лютого МТА систематично допомагає країні

Вагомою роботу роблять клієнти

«Усі цінності та ініціативи компанії, про які зараз розповідаю, не досягли б бажаного ефекту, якби не Люди. Наші люди – клієнти, співробітники, партнери – мотивують і надихають, допомагають удосконалюватись, вчать виправляти можливі помилки», – зазначає співвласниця компанії.

Вона додає, що тут вибудовують довіриливі стосунки з клієнтами: приділяють увагу аналізу відгуків на незалежних майданчиках, комунікують з підписниками в соцмережах, а читатчами блогу – на сайті.

«Ми цінуємо довіру. І люди відчувають зворотний зв'язок та повертаються знову і знову», – каже Оксана Філіпова.

Цей підхід став початком історій, які викликають приємну посмішку. Приміром, нещодавно компанія отримала такий відгук: «Дуже сподобалась робота магазину. Замовив і оплатив, в той же день відправили. При замовленні в жарт написав «намалювати кота на коробці». І ось, картинка з котом – в комплекті до моєї приставки! Окрема подяка, сервіс на висоті!».

Така дрібничка, нібито не суттєва, трохи дивна й кумедна. Але це – ілюстрація стосунків компанії з клієнтами: комфортних, відкритих.

«Трапляються і зворушливі випадки. Днями в магазин прийшла жінка поважного віку з запитом допомогти їй активувати й використати накопичений кешбек. Оскільки вона користувалася кнопковим телефоном, дівчина-продавець застосувала свій смартфон, зареєструвала клієнтку в чат-боті та допомогла з активацією бонусів.

Наступного дня жінка повернулася – цього разу схвильована. Виявляється, завдяки реєстрації її номера в телеграм, знайомі отримали сповіщення. Так контакт людини змогла відшукати давня шкільна подруга. Дякувала, а ми раділи, що мимовільно долучилися до таких емоцій», – пригадує директорка MTA.

Подарунки покупцям на День народження

22 роки – це класний вік для компанії. Коли є вже пройдений шлях, потужний досвід, надійна команда, ком’юніті клієнтів та нові цілі.

Кампанія щоразу нестандартно відзначає свій День народження, а цьогоріч вирішила влаштувати розіграш подарунків. З 2 по 30 червня кожен, хто зробить покупку у магазині MTA або онлайн на суму 5 000 гривень або більше, може стати власником одного із 22 цінних подарунків. Розіграш відбудеться 3 липня у прямому ефірі на YouTube-каналі MTA.